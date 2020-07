Opnieuw slachtoffer geïdentificeerd van vermiste Mexicaanse studenten

Dat het verhaal van de vorige regering niet lijkt te kloppen, blijkt ook uit de resten die nu zijn geïdentificeerd, zegt journalist Jan-Albert Hootsen in het NOS Radio 1 Journaal:" De vorige regering hield vol dat de studenten zouden zijn verbrand op een vuilnisbelt. Maar de resten die nu zijn geïdentificeerd werden 800 meter verderop in een ravijn gevonden. Dat betekent dat de officiële versie onderuit wordt gehaald. En dat komt bij nog een groot aantal onregelmatigheden in dat onderzoek."

Velen denken dat er politieke redenen waren voor de massamoord. "Het gaat om zeer linkse studenten die zeer anti-regering waren. Het vermoeden bestaat daarom dat autoriteiten erbij betrokken waren", zegt Hootsen.

De burgemeester van de Mexicaanse plaats Iguala, waar de studenten verdwenen, wordt beschuldigd van moord en doodslag. Hij zit al jaren vast, maar moet nog steeds verhoord worden.

Eind 2014 werd een eerste slachtoffer van de massamoord geïdentificeerd. Een jaar later was er sprake van een tweede identificatie, maar die is nooit definitief bevestigd.