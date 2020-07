Klimaatverandering: opnieuw recordtemperaturen in Siberië

In Siberië zijn vorige maand opnieuw recordtemperaturen gemeten. Ook zijn er hevigere branden in het noordpoolgebied dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van Copernicus, de EU-dienst voor klimaatverandering.

De gemiddelde temperatuur in Siberië lag in juni op sommige plekken wel 10 graden hoger dan de normale temperatuur voor die maand. De gemiddelde temperatuur over het gehele poolgebied in Siberië was meer dan 5 graden boven het gemiddelde, en meer dan een graad hoger dan in 2018 en 2019. In die twee jaren werden de vorige records gemeten in juni.

Weinig sneeuw

Er zijn meerdere oorzaken van de warmte, stelt Copernicus. Er is een verband met veranderde windpatronen, de geringe hoeveelheid sneeuw en de vochtigheid van het grondoppervlak. Het lagere vochtgehalte van de bodem is waarschijnlijk ook een oorzaak van de toename van de branden in het gebied.

De cijfers zijn zorgwekkend, zegt de directeur van Copernicus, Carlo Buontempo. "Siberië en de poolcirkel in het algemeen hebben grote schommelingen van jaar tot jaar en hebben al eerder andere relatief warme junimaanden gekend. Wat zorgwekkend is, is dat de Noordpool sneller opwarmt dan de rest van de wereld", aldus Buontempo.

Het is ongebruikelijk dat Siberië zo lang in de winter en het voorjaar warmer is dan gemiddeld, zegt hij. "En de uitzonderlijk hoge temperaturen in het noordpoolgebied van Siberië die zich nu in juni 2020 hebben voorgedaan, zijn eveneens zorgwekkend."