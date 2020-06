Bosbranden, motten en ontdooiende permafrost door 'Siberische warmte'

Een 'hittegolf' in Siberië: het klinkt tegenstrijdig, maar in de Russische regio in het noordpoolgebied was het in mei warmer dan ooit is gemeten. Volgens wetenschappers van het Europese Copernicus-programma, die onderzoek doen naar de aarde en het klimaat, werd het in sommige delen van Siberië gemiddeld 10 graden warmer dan normaal.

In het dorp Chatanga, waar de temperatuur in mei normaal gesproken rond het vriespunt ligt, werd het aan het einde van die maand zelfs 25 graden. Ook juni belooft de boeken in te gaan als warme maand. Op een enkele plek zijn al temperaturen gemeten van 30 graden.

Volgens de Copernicus-onderzoekers warmt Siberië sneller op dan de rest van de aarde en zijn grote temperatuurschommelingen er niet ongewoon. Het is er al jaren warmer dan voorheen. Wel is het ongebruikelijk dat de gemiddeld hogere temperaturen nu langer aanhouden, zeggen de wetenschappers.

Op deze kaart zie je waar het in mei 's nachts warmer (rood) of juist kouder (blauw) was dan gemiddeld in de periode 2001-2010: