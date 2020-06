Rivier in Rusland kleurt opnieuw rood door lek uit fabriek

President Poetin heeft de toestand bij de stad Norilsk, aan de Noordelijke IJszee in Siberië, uitgeroepen tot "een zaak van nationale omvang". Uit een opslagtank bij een energiecentrale in Norilsk is vorige week zo'n 20.000 ton brandstof en smeerolie gelekt.

De olie is in twee rivieren terechtgekomen, in de Ambarnaja en vervolgens ook in een zijtak van die rivier. Een groot deel van het water is rood gekleurd.

Het lek werd pas opgemerkt toen op de weg bij de centrale een voorbijrijdende auto in brand vloog. Op die weg bleek olie te liggen.

Norilsk, een plaats met 180.000 inwoners, is gebouwd rond Norilsk Nickel, de belangrijkste nikkelproducent ter wereld. De stad ligt binnen de poolcirkel. De energiecentrale hoort bij de fabriek.

Ecologische ramp

De fabriek zegt dat experts uit Moskou zijn ingevlogen die een deel van de rivier hebben afgezet, om te voorkomen dat de vervuiling zich verder verspreidt. Het staatsvisbedrijf zegt dat nu al kan worden vastgesteld dat het tientallen jaren zal duren voor het ecologische evenwicht in de waterhuishouding in het gebied is hersteld.

Het gebied heeft vaker te kampen met vervuiling, al dan niet door onbekende oorzaak. In 2016 was de rivier Daldykan ook plotseling fel rood gekleurd, vermoedelijk doordat er chemicaliën in het water waren terechtgekomen.