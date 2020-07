Kritische Marokkaanse journalist opnieuw opgepakt

Radi is een van de weinige journalisten in Marokko die zich kritisch uitlaat over de Marokkaanse overheid, zegt Jadir. "Hij kaart dingen aan als corruptie en mensenrechtenschendingen. Sinds vorig jaar komt hij ook daadwerkelijk in de problemen voor deze kritiek", zegt ze.

Ook Stitou is volgens Jadir kritisch richting de autoriteiten.

Spyware

Radi is de afgelopen tijd veel in het Marokkaanse nieuws geweest. "Mensenrechtenorganisatie Amnesty International bracht twee weken geleden een rapport naar buiten, waarin staat dat Radi door de overheid in de gaten wordt gehouden door spyware op zijn smartphone te zetten."

Marokko ontkent dit en heeft Radi gedagvaard. Het land beticht juist Radi nu van spionage, volgens Jadir. "Je zou kunnen zeggen dat er toen een lastercampagne is begonnen tegen de journalist. Bepaalde media noemen hem nu een spion voor de Britse inlichtingendienst."

Afgelopen december werd Radi opgepakt vanwege kritische tweets. Toen werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.