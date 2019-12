Marokko arresteert journalist na kritiek op proces tegen activisten

In Casablanca is de Marokkaanse journalist en activist Omar Radi opgepakt. Hij was opgeroepen voor een verhoor over een serie kritische tweets die hij in april plaatste en werd na dat verhoor aangehouden.

Radi had zich op Twitter beledigend uitgelaten over de rechter in het hoger beroep in de zaak tegen activisten van de Hirak-protestbeweging. Op het beledigen van een rechter staat in Marokko een maximumstraf van een jaar cel.

De Hirak-beweging demonstreert sinds 2016 voor meer rechten en voorzieningen voor bewoners van het Rifgebied, een regio in het noorden van Marokko. De leiders daarvan hadden bij de lagere rechter tot twintig jaar cel gekregen voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid en de vonnissen werden in april in hoger beroep bekrachtigd.

Even leek het erop dat Radi na zijn verhoor meteen in een spoedzitting voor de rechter moest komen. "Hij is vandaag verhoord door een aanklager en die wilde dat hij vanmiddag nog voor een eerste zitting in de rechtbank zou verschijnen", zegt Radi's advocaat, Omar Benjelloun. "Deze zitting is uitgesteld op ons verzoek, nu proberen wij hem vrij te krijgen zodat hij zich in vrijheid kan voorbereiden op deze rechtszaak."

Persvrijheid ingeperkt

Het gaat sinds korte tijd bergafwaarts met de persvrijheid in Marokko. Vooral mensen die zich kritisch uiten op sociale media worden sneller dan voorheen opgepakt.

Steeds vaker wordt Youtube gebruikt door Marokkanen om hun onvrede te uiten. De woede richt zich onder meer op corruptie en een hoge jeugdwerkloosheid.