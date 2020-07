'AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend'

Het aantal automatische externe defibrillators (AED) op straat is toegenomen, maar het netwerk is nog niet dekkend. De Hartstichting en HartslagNU hebben in kaart gebracht waar er nog AED's moeten komen.

Er zijn nu ongeveer 25.000 AED's die zijn aangesloten bij oproepsysteem HartslagNU, afgelopen oktober waren dat er nog zo'n 20.000. Volgens de organisaties zijn er nog 1775 zones in Nederland waar geen AED binnen 500 meter hangt, mocht iemand er een hartstilstand krijgen.

Dubbel

De Hartstichting verwacht het dubbele van 1775 AED's nodig te hebben, omdat de apparaten niet altijd precies in het midden van de zones kunnen worden geplaatst. Een AED kost circa 1500 euro.

Dat het aantal defibrillatoren is toegenomen, is volgens de Hartstichting te danken aan de betrokkenheid van veel Nederlanders. "Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties: we zijn samen zo ver gekomen", zegt projectleider Marianne Spoelstra.

Het AED-netwerk heeft ervoor gezorgd dat de kans op overleven bij een hartstilstand is gestegen. In de jaren 90 was dat 9 procent en nu bijna 25 procent. Jaarlijks krijgen zo'n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.