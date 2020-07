'Johnson maakt draai en weert Huawei toch uit Britse 5G-netwerken'

De Britse premier Johnson gaat naar verwachting de Chinese techgigant Huawei toch weren bij het meebouwen aan 5G-netwerken in het Verenigd Koninkrijk. Volgens The Telegraph, die spreekt van een enorme draai, gaat het Britse kabinet dat besluit komende week bekendmaken.

De krant heeft vernomen dat inlichtingendienst GCHQ een advies aan de regering heeft aangepast over de risico's die samenwerking met Huawei met zich meebrengt. Begin dit jaar werd besloten om het Chinese bedrijf beperkt te laten meebouwen, behalve aan de gevoelige kerndelen van de netwerken.

Nu luidt het advies om Huawei helemaal te weren. Dat komt door nieuwe sancties die de Verenigde Staten in mei hebben ingesteld tegen het bedrijf. Daardoor wordt het bedrijf genoodzaakt "onbetrouwbare" technologie te gebruiken, schrijft de inlichtingendienst volgens The Telegraph in het rapport. Het Britse kabinet zou de onderdelen die door Huawei zijn gebouwd nog voor het eind van het jaar willen vervangen.

Lastig telefoontje met Washington

Het oorspronkelijke besluit van de Britten kwam ze op veel kritiek te staan van de Amerikanen. Volgens The Financial Times barstte president Trump in woede uit in een telefoongesprek met Johnson. Volgens de VS is Huawei niet te vertrouwen vanwege de banden met de Chinese overheid. De fabrikant zou spionage- of sabotage-activiteiten kunnen uitvoeren. Huawei heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken.

Of de koersverandering van de Britten invloed zal hebben op het besluit van het Nederlandse kabinet, is niet duidelijk. De regering besloot in december 2019 om partijen als Huawei te weren uit kritiek onderdelen van een netwerk, maar het is niet duidelijk welke onderdelen worden aangemerkt als 'kritiek'.