'Farmalobby probeerde advies over dwanglicenties te saboteren'

Een commissie die onderzoek deed naar dwanglicenties tegen hoge medicijnprijzen is met ruzie uit elkaar gegaan, schrijft de Volkskrant. Farmalobbyisten zouden zich met het rapport hebben bemoeid.

Met een dwanglicentie kan de overheid een farmaceut dwingen om medicijnen vrij te geven. Andere fabrikanten kunnen de medicijnen dan ook produceren, waardoor ze goedkoper worden. Het ministerie van Economische Zaken stelde vorig jaar een commissie in om uit te zoeken hoe dwanglicenties kunnen worden ingezet.

Kantlijn

De farmaceuten zijn volgens de krant fel tegen de inzet van dwanglicenties. Via een commissielid probeerden de geneesmiddelenfabrikanten een rapport van de commissie te saboteren. Dat kwam aan het licht toen het betrokken commissielid een document doorstuurde naar de anderen, waar de aantekeningen van een lobbyist per ongeluk nog in de kantlijn stonden.

Het commissielid zegt tegen de krant dat hij niet wist dat hij geen informatie mocht opvragen bij derden. Hem werd gevraagd op te stappen uit de commissie, wat hij weigerde. De commissie kwam niet tot een eindrapport. Wel kwam de voorzitter met een aantal aanbevelingen. "Dreig niet alleen met dwanglicenties, maar zet ze ook in zodat farmaceuten weten dat de overheid bereid is het machtsmiddel te gebruiken", vat de Volkskrant samen.