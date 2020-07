Tekort van 30 miljard voor bouw en verduurzaming sociale huurwoningen

Woningcorporaties komen de komende vijftien jaar 30 miljard euro tekort voor de bouw en verduurzaming van woningen. Dat blijkt uit onderzoek van de koepel van woningcorporaties Aedes en drie ministeries.

Tot 2035 moeten corporaties jaarlijks 25.000 sociale huurwoningen bouwen. Het aantal woningen dat moet worden verduurzaamd loopt in die periode op van 25.000 tot 60.000 per jaar. Die woningen worden bijvoorbeeld aardgasvrij gemaakt.

Het tekort van 30 miljard komt neer op ruim een kwart van de totale 116 miljard euro die nodig is voor deze zogenoemde maatschappelijke opgave van de corporaties. Het onderzoek voorspelt dat de eerste corporaties over vier jaar in de problemen komen en dat de sector als geheel in 2028 in de knel zit.

Boosdoener

Aedes stelt dat door het tekort uiteindelijk 125.000 woningen te weinig worden gebouwd en 50.000 te weinig verduurzaamd. Oorzaak is dat de lasten van woningcorporaties sneller stijgen dan de inkomsten, met volgens Aedes als "grootste boosdoener" de verhuurdersheffing, een belasting die in 2014 is ingevoerd.

"Voordat de heffing ingevoerd werd, konden corporaties doen wat er nodig was", zegt waarnemend Aedes-voorzitter Tonny van de Ven. "Maar die gaat nu rechtstreeks ten koste van onze investeringen. Terwijl die hard nodig zijn voor de mensen die op een huis wachten."

Vorige Prinsjesdag kondigde het kabinet al een regeling aan om de corporaties met 1 miljard euro tegemoet te komen, zodat ze meer kunnen bouwen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laat nu weten dat ze het bedrag verruimt naar ruim 2,6 miljard euro, omdat het animo voor de regeling groot blijkt te zijn. Van dat bedrag kunnen naar schatting 119.000 woningen worden gebouwd.