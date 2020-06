Harde klappen in de luchtvaart: massaontslag bij meerdere bedrijven

Het regent al maanden slecht nieuws voor werknemers in de luchtvaartsector, maar vandaag is een beroerde dag voor tienduizenden piloten, technici en bagagemedewerkers.

Vliegtuigbouwer Airbus kondigde het ontslag van 15.000 werknemers aan. Prijsvechter Easyjet schrapte een paar uur eerder 5000 banen. En luchtvaartmaatschappij Air France wil in thuisland Frankrijk 7500 mensen ontslaan, meldden persbureaus Reuters en AFP.

"Je wordt er niet vrolijk van", zegt Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. "De hele keten wordt geraakt. Voorlopig wordt er nog flink minder gevlogen." En dus zijn er minder piloten nodig, minder cabinepersoneel, minder grondpersoneel, minder bagagemedewerkers. Maar ook minder kerosine, minder onderdelen en minder nieuwe vliegtuigen. "Dat betekent dus ook minder banen bij vliegtuigbouwers als Airbus en allerlei toeleveranciers."

Lagere productie

Airbus schroeft de productie flink terug als gevolg van de coronacrisis. De tak die passagiersvliegtuigen bouwt had de afgelopen maanden al 40 procent minder werk dan voorheen.

Om kosten te besparen ontslaat het Europese bedrijf daarom ruim 5000 mensen in Duitsland en Frankrijk, 1700 in het Verenigd Koninkrijk, 900 in Spanje en nog eens 1300 in de rest van de wereld. In Nederland vallen vooralsnog geen ontslagen bij Airbus.

Ook banenverlies in Nederland

Toch ontloopt ook de Nederlandse luchtvaartsector de komende tijd de dans niet, verwacht Melkert. "In Nederland zitten vrij veel toeleveranciers. Omdat er minder behoefte is aan vliegtuigonderdelen zullen daar ook banen verdwijnen."

Bovendien kondigde KLM vrijdag ook al aan dat er ondanks het steunpakket banen zullen sneuvelen. Melkert: "Ook dat zit waarschijnlijk eerder in de orde van duizenden dan in de orde van honderden." In juli wordt meer bekend over de reorganisatie bij KLM.

De ontslagen laten ook zien dat het lang zal duren voordat de luchtvaart er bovenop komt. Airbus verwacht dat de sector pas in 2023 op hetzelfde niveau als vorig jaar zal zitten.

Daarna is het nog maar de vraag of specialistische personeel als piloten en technici weer voorhanden zijn. "Er was al een tekort aan goede technici. Als Airbus die nu moet ontslaan en ze vinden een baan in een andere sector, is het nog maar de vraag of ze daarna nog terugkomen in de luchtvaart." Met als gevolg dat het herstel mogelijk ook weer langzamer op gang komt.