Airbnb naar de rechter om terugbetalen servicekosten te voorkomen

Door een rechtszaak te beginnen tegen verschillende claimbureaus wil verhuursite Airbnb voorkomen dat tienduizenden Nederlanders hun servicekosten terugkrijgen. De bureaus sporen sinds maart Airbnb-klanten aan om zich aan te sluiten en hun geld terug te eisen.

In maart haalde de rechtbank Amsterdam een streep door de dubbele servicekosten die Airbnb vraagt. De verhuurwebsite vraagt geld aan zowel de huurder als de verhuurder en dat mag niet, oordeelde de rechter.

Twee Heren BV voerde namens een Airbnb-klant die eerste rechtszaak en gebruikte het als opstapje voor duizenden andere claims. Ook andere bureaus stortten zich op de zaak en bonden nog eens duizenden gebruikers van de verhuurbemiddelaar aan zich.

'Duidelijkheid voor de gasten'

Gisteren kregen naast Twee Heren ook Appeal, Rabbin, Procedeerwinkel en Consumentenbond Claimservice een dagvaarding op de mat. Airbnb is een procedure begonnen bij de rechtbank Rotterdam met de vraag om ook de Hoge Raad zich er over te laten buigen. "We vragen nu een hogere rechtbank om hierover een uitspraak te doen, om zodoende duidelijkheid te verkrijgen voor Nederlandse gasten", zegt een woordvoerder van Airbnb.

"Wonderlijk", vindt Nicolaas Huppes van Twee Heren, dat de zaak aan het rollen bracht. Twee Heren heeft 165 nieuwe zaken aangebracht bij alle rechtbanken in Nederland. "Ze hadden ook in een van die procedures de rechter kunnen vragen om het voor te leggen aan de Hoge Raad."

Game over

Als de Rotterdamse rechter de zaak inderdaad voorlegt aan de Hoge Raad loopt de zaak naar verwachting anderhalf jaar vertraging op. "Maar dan is het daarna wel game over", zegt Huppes vol vertrouwen. "Onze conclusie is nog steeds: we zijn op de goede weg."

Ook de samenwerking tussen Consumentenbond en Consumentenclaim raakt niet in paniek van de dagvaarding. "We hoopten eigenlijk dat Airbnb de dubbele servicekosten zonder rechtszaak zou aanpassen en dat we de klanten via een schikking hun geld konden teruggeven", zegt een woordvoerder van Consumentenbond Claimservice. "Maar prima, dan doen we het zo. We zien deze rechtszaak met vertrouwen tegemoet."