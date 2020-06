Oproep aan Rutte: geef ruimhartig coronahulp aan Caraïben

Een groep bekende Nederlanders vraagt de regering om zich ruimhartig op te stellen bij het verstrekken van coronahulp aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

De Caribische delen van het koninkrijk hebben de afgelopen periode drie klappen te verwerken gehad waar ze niets aan konden doen, schrijven ze. "Orkanen, een volledig ingestort buurland Venezuela en daaroverheen het coronavirus."

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn extra zwaar getroffen omdat ze zeer afhankelijk zijn van toerisme, maar door de corona komt er geen toerist meer naar deze eilanden.

Compassie en koel verstand

De Rijksministerraad beslist vrijdag over het vervolg van de coronahulp aan deze eilanden. De ondertekenaars roepen de regering op een besluit daarover te nemen met "compassie en een warm hart enerzijds en koel verstand anderzijds".

De Rijksministerraad had strenge voorwaarden aan de eilanden gesteld om voor het eerste pakket van 370 miljoen euro aan hulp in aanmerking te komen. Die hielden onder meer in dat de salarissen van ambtenaren en bestuurders van overheidsbedrijven met 12,5 procent werden verlaagd.

Op Curaçao braken vorige week rellen uit, nadat vuilnismannen te horen hadden gekregen dat een aantal van hen zou worden ontslagen, omdat er geen geld meer was om ze te betalen.

Meerwaarde voor kansarmen

De briefschrijvers begrijpen dat de Rijksministerraad voorwaarden stelt, maar willen dat de hulp zo wordt ingericht dat de kansarmen de "meerwaarde van de Koninkrijksrelatie" ervaren en tegelijkertijd de economische structuur van de eilanden wordt versterkt.

"Er is zo veel meer mogelijk", besluit de brief, "met van twee kanten in de Koninkrijksrelatie de combinatie van zakelijkheid en een warm hart".

De oproep is onder meer ondertekend door comedian en tv-maker Jandino Asporaat, werkgeversvoorzitter Hans de Boer, NS-topman Roger van Boxtel, atleet Churandi Martina en oud-president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink.