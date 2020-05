Politici Curaçao, Sint-Maarten en Aruba moeten inleveren voor coronasteun

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten moeten voldoen aan strenge voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een tweede pakket aan coronasteun voor de komende zes weken. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties aan de Rijksministerraad, die in handen is van de NOS.

Het gaat om een steunpakket van in totaal 370 miljoen euro. Gisteren kwam er onverwachts geen akkoord over het pakket, volgens premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao omdat Nederland "onrealistische eisen" eraan stelt, zonder dat duidelijk was wat die behelzen.

Balkenendenorm

Nu blijkt dat de eisen onder meer gaan over de salarissen van politici, ambtenaren en bestuurders van overheidsbedrijven. Nederland wil dat ministers en Statenleden op de drie eilanden een kwart van hun pakket aan arbeidsvoorwaarden inleveren. Van ambtenaren en werknemers van overheidsbedrijven wordt 12,5 procent verlangd.

Topfunctionarissen binnen het ambtenarenapparaat mogen maximaal 130 procent verdienen van het salaris van de minister-president. Dat geldt ook voor consultants die ingehuurd worden. Deze Caribische variant van de balkenendenorm moet nog worden vastgesteld per eiland en geldt dan voor alle bestaande en nieuwe arbeidscontracten.

Transparantie en hervormingen

Van Curaçao wordt verder onvoorwaardelijke transparantie verlangd over de situatie in de financiële sector en de staat van de overheidsbedrijven. Sint-Maarten moet de eerder afgesproken pensioenhervormingen doorvoeren.

Begin juli wordt in de Rijksministerraad opnieuw gesproken over liquiditeitssteun, maar dan voor de langere termijn. Die steun zal niet rechtstreeks aan de eilanden worden gegeven, maar via een externe partij, zodat Nederland kan sturen op resultaat. Als de eilanden niet voldoen aan de eisen op korte termijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op langdurige financiële steun.

'Geen loopjongen van Nederland'

Staatssecretaris Knops heeft bij herhaling gezegd dat hij serieuze vooruitgang wil zien op de eilanden. Woensdag zullen de eilanden aangeven of ze kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Minister-president Rhuggenaath zegt dat Curaçao druk bezig met is met bezuinigingsmaatregelen, onder meer met een grote reorganisatie van het ambtenarenapparaat. Maar volgens hem stelt Nederland "voorwaarden waar we ondanks alle moeite niet aan kunnen voldoen".

In een persconferentie in de aanloop naar gesprekken in Nederland over de steun benadrukte hij "geen loopjongen" van Nederland te zijn.