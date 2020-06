'De pot is leeg, helft Curaçaoënaars afhankelijk van voedselhulp'

"De demonstranten zien in deze overheid de schuld van alle economische ellende door de coronacrisis", vertelt Drayer. Sinds 13 maart komt er geen toerist meer op het eiland. Daardoor zitten tienduizenden mensen zonder werk. Naar schatting 80.000 mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Dat is de helft van de bevolking.

Geen toeristen

De betogers eisten het vertrek van Ruggenaath en nieuwe verkiezingen. De bewoners moeten hoe dan ook een lange adem hebben, denkt Drayer. "De toeristen mogen weer komen, maar er is nu nog niet veel geboekt. Naar verwachting moeten ze nog wel twee jaar doorploeteren, voor ze weer op het oude niveau van toerisme zitten."

"Veel mensen willen nu protesteren, maar van die rellen zijn ze niet gediend. Die relschoppers gooien hun eigen glazen in, vinden ze. De Curaçaoënaars beseffen dat de pot leeg is. Je kunt wel staken en rotzooi trappen, maar wat bereik je er mee?", zegt Drayer.

Compleet afhankelijk

Curaçao is sinds de komst van corona compleet afhankelijk van Nederland. "Zonder die Nederlandse steun is het einde verhaal voor dit eiland", zegt Drayer. "De overheid heeft al jaren de begroting en het financiële beheer laten versloffen, in ieder geval in de ogen van Nederland, en dat ondanks het financiële toezicht."

Om in aanmerking te komen voor een pakket aan coronasteun, moet Curaçao, net als Aruba en Sint-Maarten, voldoen aan strenge voorwaarden. Zo eist Nederland dat politici, ambtenaren en bestuurders van overheidsbedrijven een deel van hun salaris inleveren. De riante salarissen en het feit dat er geen belasting wordt geïnd, zijn politiek Den Haag een doorn in het oog, zeker nu er om financiële hulp wordt gevraagd van Nederland.

Premier Ruggenaath zegt dat hij door die strenge eisen geen andere keuze heeft dan het korten op salarissen. "De armste groep is de klap wel gewend", zegt Drayer. "Maar nu gaat de middenklasse het ook voelen, de ambtenaren en vuilnismannen. Boodschappen zijn hier verschrikkelijk duur. Het korten op loon is echt een zure appel."