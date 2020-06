Even geen nieuw shirtje, 8000 mensen doen mee aan 'seizoen van minder winkelen' 

Soraya van Kooij (31) doet voor het eerst mee. Duurzaamheid is een onderwerp waar ze naar eigen zeggen al langer mee bezig is, maar op het gebied van kleding kwam er tot voor kort weinig van terecht. "Ik kon mezelf wel een shopaholic noemen. Iedere keer als ik feestje had kocht ik een nieuw shirtje of jurkje, dat verdween dan in de kast en ging uiteindelijk in de zak voor het goede doel."

"Mijn goede voornemen voor dit jaar was toch al om minder kleding te kopen", vervolgt ze. "Ik kan de uitdaging wel aan, maar ik weet uit ervaring ook hoe moeilijk het kan zijn om niets te kopen als ik al een tijdje door een webwinkel scroll en heel graag dat ene paar schoenen wil hebben."

Oerinstincten

Deelnemer en voormalig modeblogger Sandra Kleine Staarman (35) heeft daar een verklaring voor. "Je zult het verlangen naar iets nieuws blijven houden en je wordt voortdurend beïnvloed, online op straat. De mode-industrie weet heel goed in te spelen op onze oerinstincten. Als we denken iets op korte termijn nodig te hebben, gaan we al snel over tot een impulsaankoop."

Kleine Staarman zwoer haar samenwerkingen met modemerken af en heeft nu een blog waarop ze aandacht besteedt aan de psychologie achter het consumentisme. "Toegeven aan het verlangen naar een nieuw kledingstuk geeft gewoon een goed gevoel. Sommige kleding en accessoires werken bovendien statusverhogend. Ook komen we de negatieve effecten van de mode-industrie hier niet tegen, die zijn er in ontwikkelingslanden."

Van Kooij wil er "leuk en comfortabel bijlopen", maar zegt dat ze daarvoor niet steeds iets nieuws hoeft te kopen. "Ik ben creatief met wat ik al in mijn kast heb. En ik ga op zoek naar mogelijkheden buiten mijn eigen garderobe: ik leen of ruil kleding met mijn moeder en mijn zus."