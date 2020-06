Boosheid in Liverpool over feestende voetbalfans

Voetbalclub Liverpool veroordeelt supporters die na het behalen van het kampioenschap feest hebben gevierd en massaal de coronamaatregelen hebben genegeerd. Gisteravond gingen supporters voor de tweede achtereenvolgende avond de straat op om de eerste landstitel in dertig jaar te vieren.

Dat deden ze onder meer bij het Liver Building, dat deels eigendom is van de eigenaar van de rivaliserende voetbalclub Everton. Feestende fans schoten met vuurwerk naar het gebouw. De brandweer moest er aan te pas komen om een brandje op een balkon te blussen.

"Duizenden mensen hebben gisteren afstandsregels genegeerd en de volksgezondheid in gevaar gebracht", zeggen de politie en de voetbalclub Liverpool in een gezamenlijke verklaring. "Dit is onacceptabel." De club wil het kampioensfeest op een later tijdstip vieren, als dat zonder gezondheidsrisico's kan.