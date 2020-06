Politie over demonstratie morgen: rellen tolereren we niet

De politie is voorbereid, mocht het morgen uit de hand lopen in Den Haag tijdens de verboden anti-lockdowndemonstratie. In De Telegraaf zegt politiechef Wilbert Paulissen dat de politie klaar is voor een "heet weekendje."

Zo is er een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) opgetuigd. Die nationale commandopost wordt ingezet bij grote evenementen waarbij politiekorpsen buiten de regio kunnen bijspringen als het misgaat.

'Rellen tolereren we niet'

Behalve de demonstranten hebben opnieuw ook voetbalhooligans aangekondigd naar Den Haag te zullen komen. "Laat één ding duidelijk zijn: demonstreren is een grondrecht, maar rellen tolereren we niet", zegt Paulissen namens de Nationale Politie.

Hij refereert aan de rellen afgelopen week in Den Haag, Helmond en Hoorn. Daarbij werden in totaal tientallen mensen opgepakt die zich tegen de politie keerden.

Vertier zoeken

"Het was vóór de coronaperiode al onrustig met de boerenprotesten, maar nu de maatschappij weer wat opengaat, wordt het nog onrustiger", zegt Paulissen. "Je hebt de mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen, de Black Lives Matter-beweging en mensen die vertier zoeken door simpelweg te gaan rellen."

De demonstratie van morgen in Den Haag is verboden. Volgens de burgemeester vormt het protest een gevaar voor de volksgezondheid vanwege de verwachte hoge opkomst. Ook bestaat de kans op ernstige wanorde. Desondanks heeft organisator actiegroep Viruswaanzin laten weten naar het Malieveld te gaan.