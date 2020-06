Den Haag verbiedt opnieuw demonstratie Viruswaanzin

De burgemeester van Den Haag verbiedt de demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin die voor zondag in de stad gepland stond. Het protest van vorig weekend in Den Haag werd ook verboden, bij de demonstratie die uiteindelijk toch werd toegestaan werden 400 mensen aangehouden, waaronder veel voetbalhooligans.

De demonstratie is verboden op basis van dezelfde gronden als vorige week, zegt de gemeente Den Haag. Volgens de burgemeester vormt de demonstratie een gevaar voor de volksgezondheid vanwege de verwachte hoge opkomst. Ook bestaat de kans op ernstige wanordelijkheden. Verder zijn er geen aanwijzingen dat de organisatie bereid is om maatregelen te nemen om de demonstratie in goede banen te leiden, zegt de gemeente.

Vorig weekend werd de demonstratie onder meer verboden omdat er mogelijk meer dan 10.000 mensen en ook dj's zouden komen. "Het recht op demonstratie is een groot goed, maar het Malieveld is niet van elastiek", zei burgemeester Remkes toen. "In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst."

Viruswaanzin zei dat dit keer geen dj's zijn ingepland en dat het Malieveld "makkelijk" het aantal demonstranten aan kan, zelfs als rekening wordt gehouden met de anderhalvemeterregel.

De actiegroep heeft een kort geding aangespannen om een einde te maken aan de anderhalvemetersamenleving. Ook wil de actiegroep dat er een einde komt aan andere vrijheidsbeperkende maatregelen en verzet de groep zich tegen de coronaspoedwet. De actiegroep eist een andere rechter, omdat de huidige partijdig zou zijn.