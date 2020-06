Burgemeester Hoorn: rellen uitgelokt, geen reden om standbeeld weg te halen

De rellen gisteravond in Hoorn waren het werk van een groep van zo'n honderd jongeren die doelbewust naar de stad waren gekomen om onlusten te veroorzaken. De twee betogingen tegen en voor het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen zijn goed verlopen, maar rond 20.30 uur trok een groep van zo'n honderd jongeren naar de binnenstad om de confrontatie te zoeken met de politie.

Dat zegt burgemeester Nieuwenburg van Hoorn in het NOS Radio 1 Journaal. De situatie in het centrum escaleerde verder doordat een andere groep, onder wie jongeren uit Hoorn zelf, zich bij het station verzamelde. Nieuwenburg heeft toen op basis van een noodbevel de politie de binnenstad laten ontruimen. Tegen middernacht was het weer rustig in Hoorn.

Er zijn twaalf mensen opgepakt, van wie er acht nog vastzitten. Het onderzoek is nog niet afgerond en mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. De Telegraaf gaat aangifte doen van de molestatie van verslaggever Vincent Triest, die bij de rellen in zijn maag werd gestompt. "Daar weet ik van, dat is natuurlijk onacceptabel", zegt Nieuwenburg. "Ik hoop dat we de dader kunnen traceren."

De mobiele eenheid dreef de mensen de binnenstad uit: