Simpsons schrappen stereotiepe stemmetjes

De beroemde Amerikaanse tekenfilmserie The Simpsons laat witte stemacteurs niet langer de stemmen inspreken van gekleurde personages in de serie. Dat hebben de makers in een korte verklaring laten weten.

Er is al jaren kritiek op de volgens sommigen discriminerende manier waarop een aantal personages in de serie wordt neergezet. Zo vinden critici dat de Indiase winkeleigenaar Apu een negatief, stereotiep beeld geeft van de Indiërs in de VS. De witte stemacteur Hank Azaria die Apu's stem insprak, zei eerder dit jaar al dat hij ermee zou stoppen.

Azaria sprak in The Simpsons, dat in meer dan honderd landen wordt uitgezonden, ook de stemmen in van een zwarte politieagent en een Mexicaans-Amerikaans personage. De makers hebben niet gezegd of de betreffende personages uit de serie verdwijnen, of dat ze de stem zullen krijgen van andere acteurs.

Ook witte stemacteurs van andere Amerikaanse series hebben gezegd dat ze geen stemmen van gekleurde personages meer willen inspreken. Zo liet acteur Mike Henry weten dat hij niet langer de stem wil inspreken van de zwarte buurman Cleveland in de serie Family Guy: "Het was een eer om dit twintig jaar te mogen doen, maar gekleurde personages moeten worden gespeeld door gekleurde acteurs."

Offline

De discussie in de VS over racisme is flink opgelaaid na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam. Ook tv-makers worden in toenemende mate ter verantwoording geroepen.

Streamingdiensten hebben inmiddels van verschillende series fragmenten offline gehaald omdat ze discriminerend zouden zijn. Zo heeft Netflix onlangs een fragment van de komedieserie The Office verwijderd, omdat een van de acteurs zich donker had geschminkt.

Eerder werd de hele Britse serie Little Britain helemaal verwijderd van Netflix vanwege blackface-sketches. En de BBC plaatste een waarschuwing bij een aflevering van Fawlty Towers, waarin een van de personages racistische opmerkingen maakt.