Fawlty Towers terug - met waarschuwing

Een verwijderde aflevering van de Britse comedyserie Fawlty Towers keert terug op de streamingdienst van de BBC. Wel zal er een waarschuwing bij gegeven worden dat er racistisch taalgebruik in voorkomt.

Het gaat om The Germans, misschien wel de bekendste aflevering van de klassieke serie. Hotelier Cleese probeert daarin verkrampt de Tweede Wereldoorlog te vermijden bij een groepje Duitse toeristen. "Don't mention the war" werd een gevleugelde uitspraak.

De interactie met de Duitsers zal het probleem niet zijn geweest, wel een onderonsje met een bejaarde gast in het hotel. Hij gebruikt enkele racistische scheldwoorden. Deze grappen waren in 2013 al verwijderd voor herhalingen op tv.

Er waren deze week meer producties die offline werden gehaald omdat ze tegenwoordig in een ander licht worden gezien. HBO verwijderde het epos Gone with the wind vanwege de gedateerde afschildering van de Amerikaanse slavernij en de comedyserie Little Britain verdween van Netflix en de BBC-dienst "omdat de tijden veranderen".

'Bureaucraten en pr-mensen'

John Cleese sprak schande van het besluit om de aflevering te verwijderen. Volgens hem werd de racistische houding van het karakter juist belachelijk gemaakt. "Door erom te lachen ontkracht je dat."

De komiek brieste dat er bij de BBC tegenwoordige alleen "bureaucraten en pr-mensen" werken, "die er alleen maar mee bezig zijn hun baan niet te verliezen".

De BCC meldt nu dat de aflevering offline is gehaald om er een waarschuwing aan toe te voegen. "We kijken continu naar wat voor content we aanbieden", zegt een woordvoerder. "Zodra we de extra informatie hebben toegevoegd, komt Fawlty Towers terug, waarschijnlijk binnen een paar dagen."