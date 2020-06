'Haal omstreden series en films niet weg, maar laat de kijker er wat van leren'

In de streaming- en omroepwereld sneuvelen er programma's, in de strijd tegen racisme en discriminatie. Deze week besloten Netflix en de BBC om de komedieserie Little Britain niet meer te vertonen, omdat er blackface-sketches in voorkomen: scènes waarin witte acteurs zwart geschminkt zijn om zwarte personages te spelen. In de VS werd COPS stopgezet. Die reality-serie, die al sinds 1989 liep, maakte volgens critici een aantrekkelijk spektakel van hardhandige arrestaties en ander politiegeweld.

Ook de Hollywood-klassieker Gone with the Wind uit 1939 werd deze week van streaming-platform HBO Max gehaald, omdat die film het Amerikaanse slavernijverleden zou romantiseren. De film keert wel weer terug, belooft HBO, maar dan met introductie en context over de tijd waarin de film uitkwam - toen rassenscheiding in het zuiden van de VS gebruikelijk was. Racistische fragmenten worden niet uit de film geknipt, want dat zou volgens HBO het idee kunnen geven dat zulke denkbeelden nooit hebben bestaan.

'Verwijder het niet, maar geef context'

Dat is een verstandige houding, zegt filmwetenschapper Nataly Burgzorg. "Iets totaal verwijderen is ook weer een vorm van 'silencing'. Je doet alsof iets niet bestaat, dat er wel is."

Ze vindt het beter om de programma's op een aangepaste manier te presenteren, met meer informatie in context. Zo kan de kijker er wat van leren. "Laat in een realityprogramma over de politie ook mensen aan het woord die aan de andere kant staan, slachtoffer van de politie bijvoorbeeld."

"Als mediawetenschapper zou ik graag willen dat álles een inleiding krijgt", grapt Dan Hassler-Forest, universitair docent mediawetenschappen in Utrecht. Hij haalt het voorbeeld aan van een Looney Tunes-cartoon, waarin Bugs Bunny een klapsigaar laat ontploffen en ineens een zwart gezicht heeft en dikke rode lippen.

Zijn kinderen kijken die tekenfilmpjes op dvd. "Dan moet je eerst een minuut lang naar een tekst kijken over hoe zulke grappen ooit normaal waren, en hoe dat nu niet meer kan. Mijn kinderen vonden dat ooit irritant, maar ze gingen ook vragen stellen over racistische stereotypen, herkennen het nu en wijzen het af."