Carrière jonge topsporters op pauze door corona: 'Ik was zo dichtbij'

Om naar een speciale topsportschool te kunnen, een LOOT-school, moet je een topsportstatus hebben. Met zo'n status kun je bijvoorbeeld ook een reiskostenvergoeding en subsidies krijgen, extra vrij van school of zelf gespreide eindexamens. Ook wordt het krijgen van sponsoren daardoor makkelijker. Veel jongeren werken hard om zo'n status te krijgen en in een talentenprogramma van NOC*NSF of de sportbond te komen.

Konrad (15) is schermer en was voor de coronacrisis veertig punten verwijderd van zo'n talentenstatus. "Dat is hetzelfde als een toernooitje oké presteren. Ik was zo dichtbij, en nu is dat allemaal uitgesteld, wie weet tot wanneer."

Sophie (18) speelt sinds drie jaar aangepast badminton op hoog niveau. "Ik had een gesprek met Topbadminton, zij waren in gesprek met NOC*NSF om te kijken of ze een paralympisch traject willen starten. En ik zou daar dan aan mee kunnen doen." In maart zou ze haar eerste internationale paralympisch toernooi gaan spelen, maar twee dagen ervoor werd het afgeblazen.

Financieel

Ook financieel is deze tijd voor sommige topsporters lastig. Ze kunnen geen prijzengeld verdienen of startgeld krijgen om hun sport of huur van te kunnen betalen. Sommige sponsoren hebben de toelages stopgezet, en als je niet de hoogte topsportstatus hebt, krijg je nog geen minimumloon. En dan kun je nu dus best in de problemen raken.

NOC*NSF heeft daarom een extra regeling in het leven geroepen waar topsporters aanspraak op kunnen maken. Dat zal betekenen dat ze een vergoeding krijgen van de sportorganisatie. En ook is er een speciale regeling voor talentvolle sporters die opgroeien op of onder het sociaal minimum. Het is volgens de sportbond heel belangrijk dat er geen sporters uitvallen vanwege financiële redenen.