Voorlopig Ruttes laatste: de ergste loopings zijn voorbij... voor nu

De premier had getallen om zijn verhaal te staven. Tot nu toe hebben er zo'n 3000 mensen op de IC gelegen, zonder maatregelen waren dat er 35.000 geweest. "Een piek die we nooit hadden aangekund." Vandaar dat hij wel "van de daken wil schreeuwen" dat de 1,5 meter cruciaal blijft, tot er een vaccin is.

Dus wordt er voorlopig nauwelijks getornd aan het social distancing, binnen noch buiten. Terwijl ook Rutte natuurlijk geen fan is, benadrukte hij. "Gisteren had ik de Franse president Macron op bezoek, en normaal liggen we dan meteen te knuffelen." Maar dat kon niet.

Op de vraag of de rest van Nederland zich nog wel aan de coronaregels kan of wil houden, antwoordde Rutte: "Ik ben niet van plan de samenleving te mennen, we praten van volwassene tot volwassene." En ook: "Ik ga niet smeken, mensen zijn niet gek".

"Zou de samenleving onverhoopt zeggen: we doen het niet, dan gaat dat virus weer oplieren." Dus houd je nou maar gewoon aan de 1,5 meter, om te voorkomen dat we het land weer moeten verlammen, was de voorlopig laatste crisisboodschap van Rutte.