Er mag meer, maar alles op anderhalve meter: de versoepelingen op een rij

Op de voorlopig laatste persconferentie over de coronacrisis heeft het kabinet nieuwe versoepelingen bekendgemaakt. Onder meer in het openbaar vervoer kan er vanaf 1 juli veel meer dan nu - ook de regels voor bijeenkomsten in binnen- en buitenlucht worden aanzienlijk verlicht.

Een regel blijft zoals hij is, en premier Rutte benadrukte dat meermaals: houd anderhalve meter afstand.

"We kunnen per 1 juli meer doen dan we hadden gedacht", zei Rutte. Volgens hem komt dat doordat alle coronaregels de afgelopen tijd goed zijn gevolgd. "Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar."

Alle versoepelingen, met de mitsen en maren die erbij horen, zetten we hieronder op een rij: