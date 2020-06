Kosovaarse president Thaci aangeklaagd voor oorlogsmisdaden

De Kosovaarse president Hashim Thaci is door het tribunaal dat onderzoek doet naar misdragingen in en na de Kosovo-oorlog aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Volgens de aanklager van het Kosovotribunaal is Thaci met negen anderen verantwoordelijk voor de dood van bijna honderd Kosovaren, Albanezen, Serviërs en Roma. Onder de slachtoffers zitten ook politieke tegenstanders van Thaci.

Naast de president is ook Khadi Veseli aangeklaagd, oud-voorzitter van het Kosovaarse parlement en de huidige leider van de Democratische Partij, de grootste partij van het land.

De aanklager schrijft in een persbericht dat de aanklacht het resultaat is van langdurig onderzoek en hij is ervan overtuigd alle aanklachten "zonder gerede twijfel" te kunnen bewijzen. Hij schrijft verder het noodzakelijk te vinden de aanklachten openbaar te maken, omdat Thaci en Veseli het tribunaal pogen "te belemmeren en te ondermijnen". Ze zouden onder meer proberen het tribunaal op te heffen.

Eerste premier van Kosovo

Thaci leidde het Kosovaarse Bevrijdingsleger in de oorlog tegen Joegoslavië in 1998 en 1999. In die strijd vielen ruim 10.000 doden. Maandenlange luchtaanvallen van de NAVO maakten een einde aan de oorlog.

In 2008 werd Thaci de eerste premier van Kosovo, toen het land de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De meerderheid van de EU heeft Kosovo inmiddels erkend, maar onder meer buurland Servië - waarmee Kosovo nog altijd op gespannen voet leeft - nog niet.

Het Kosovotribunaal, dat zetelt in Den Haag en grotendeels wordt gefinancierd door de EU, werd in 2015 opgericht om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden in de Balkanoorlog en heeft de afgelopen jaren honderden getuigen ondervraagd.

Thaci zou later deze week afreizen naar Washington, om daar met vertegenwoordigers van Servië te onderhandelen over een verbetering van de relatie tussen beide landen. Dat is een voorwaarde van de EU, als beide landen ooit in aanmerking willen komen voor het EU-lidmaatschap.

Het is onduidelijk of de ontmoeting in de VS nog doorgaat. Thaci heeft nog niet gereageerd op de aanklachten aan zijn adres.