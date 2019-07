Premier Kosovo treedt af om gehoord te worden over oorlogsmisdaden

Premier Haradinaj van Kosovo is onverwachts afgetreden. Hij zegt dat het in Den Haag gevestigde Kosovotribunaal hem als verdachte wil horen over zijn rol in de oorlog in Kosovo in 1998 en 1999. Haradinaj was toen commandant van het Bevrijdingsleger van Kosovo (UÇK), dat Kosovo onafhankelijk van Servië wilde maken.

Haradinaj zei op een persconferentie in Pristina dat hij niet tegelijkertijd premier en verdachte kan zijn en dat hij de president gevraagd heeft nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Het Kosovotribunaal is een in 2016 gestarte Kosovaarse rechtbank voor de berechting van oorlogsmisdrijven die zijn begaan tijdens de Kosovo-oorlog. Een aantal UÇK-leden zou als verdachte van moord, ontvoering en seksueel geweld zijn aangemerkt, maar er is nog niemand in staat van beschuldiging gesteld.

Haradinaj is door het Joegoslaviëtribunaal in 2008 en 2012 vrijgesproken van misdrijven die hij zou hebben gepleegd in de Kosovo-oorlog.