Rusland herdenkt overwinning op nazi-Duitsland met grootse parade

Rusland heeft in Moskou met een grote militaire parade op het Rode Plein de overwinning herdacht op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De parade zou traditioneel op 9 mei, de Dag van de Overwinning, worden gehouden, maar vanwege de coronauitbraak kon dat niet doorgaan.

De verplaatsing met ruim een maand kwam president Poetin niet slecht uit. Het belang van de jaarlijkse herdenking, met alle pracht en praal die daarbij komt, wordt door vrijwel elke Rus erkend.

Daardoor bood de parade Poetin kort voor een belangrijk referendum een kans om zijn populariteit te vergroten. Een ruime meerderheid steunt hem nog altijd, maar zijn populariteit is de afgelopen jaren wel flink afgenomen.

President tot 2036?

Morgen begint een volksraadpleging waarin de Russen beslissen of Poetin zijn ambtstermijn met nog eens twee periodes mag verlengen. Als een meerderheid vóór stemt, kan hij als hij telkens wordt herkozen tot 2036 president blijven.

De corona-crisis in Rusland lijkt voorlopig over zijn hoogtepunt heen. Het aantal nieuwe besmettingen daalde van meer dan 11.000 per dag naar minder dan 7500 per dag.