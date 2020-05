Geen parade, geen patriottisme en geen Poetin: het Rode Plein blijft leeg

Het Rode Plein in Moskou blijft vandaag leeg. Geen trots marcherende militairen, geen voorbijtrekkende tanks of luchtafweersystemen, geen veteranen van de Grote Vaderlandse Oorlog. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid.

Het had het hoogtepunt moeten worden van Poetins regeerperiode die in 2000 begon: een grootschalige herdenking van de victorie op nazi-Duitsland, de 75ste Dag van de Overwinning. Maar de grootste militaire parade ooit is de president door de neus geboord.

Lijden en ongekende trots

9 mei is de belangrijkste feestdag in Rusland en dit jaar is een kroonjaar. Het is een dag van rouw om de ruim 20 miljoen doden die de toenmalige Sovjet-Unie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog te betreuren had. Maar het is ook een dag van ongekende trots. Al dat lijden heeft immers geresulteerd in de verovering van Berlijn en de val van het nazi-regime in mei 1945. Zonder het bloed, het zweet en de tranen van het Rode Leger en de Sovjet-bevolking als geheel was dat nooit gelukt.

Hoe graag had Poetin niet op het bordes op het Rode Plein gestaan om de militaire parade af te nemen, geflankeerd door wereldleiders aan de ene kant en het handjevol veteranen dat nog leeft aan de andere kant. Bekeken en bewonderd door tientallen miljoenen televisiekijkers.