Geen hadj voor Nederlandse moslims: 'Ik wilde het ook voor mijn moeder doen'

De hadj begint dit jaar op 28 juli en eindigt op 2 augustus. Er hangt een flink prijskaartje aan de spirituele reis. "Ons goedkoopste arrangement is 5950 euro en het duurste is 7200 euro per persoon", zegt Bilal Amarzagouio van Celebrity Hajj & Umra in Amsterdam. Hij runt een van de ruim twintig gecertificeerde hadj-reisbureaus in Nederland.

"Het is voor ons een dubbele klap dat het niet doorgaat", legt Amarzagouio uit. "Wij kunnen de hadj niet doen, waar we ons altijd op verheugen, en we lopen de omzet mis." Die is sinds het begin van de coronacrisis sowieso al fors teruggelopen, net als in de reguliere reisbranche.

Iedereen die heeft geboekt, krijgt zijn geld terug, verzekert Amarzagouio. Het is nog onduidelijk of dat ook geldt voor alle reisbureaus die hadj-reizen aanbieden, zegt Said il Amraoui van Hadj Info, de branchevereniging van aanbieders in de Benelux.

"Op papier zijn niet alle reisbureaus aangesloten bij het garantiefonds. Maar we verwachten dat ook die partijen mee zullen werken", zegt Amraoui. De branchevereniging is bereid juridische stappen te zetten om te zorgen dat alle partijen hun verplichtingen voldoen aan de consument.

Jaaromzet van tientallen miljoenen

Behalve de hadj is er ook nog de oemra. Dat is simpel gezegd een kleinere bedevaart die meerdere keren per jaar wordt aangeboden door reisbureaus. De oemra kost tussen de 1500 en 3000 euro en volgens Amraoui is deze vorig jaar in Nederland door zo'n 30.000 mensen geboekt. "De markt is heel groot", benadrukt ze.

Als al deze reizigers de goedkoopste optie zouden kiezen en je telt dat totaalbedrag op bij de 4700 mensen die op hadj gaan voor de goedkoopste prijs van 5500 euro, dan kom je uit op een jaaromzet uit van ruim 70 miljoen euro.

Berusting

Ook Hagenaar Bennouho en zijn vrouw hadden flink gespaard voor de hadj. "We hadden een tweepersoonskamer en het was 6500 euro per persoon. Daar hebben we keihard voor gewerkt." Hij hoopt dat ze het geld terugkrijgen, maar voor hem is het: eerst zien en dan geloven.

Tot gisteren voelde Bennouho de spanning "tot in mijn keel" of de reis door zou gaan. Het echtpaar hield er al sterk rekening mee dat dat vanwege het coronavirus een 'nee' zou worden. De grote teleurstelling van gisteravond heeft volgens hem plaatsgemaakt voor berusting.

"Wij geloven als moslims dat het blijkbaar niet voorbestemd was en dat Allah een ander plan heeft." Maar volgend jaar gaan ze het sowieso nog eens proberen.