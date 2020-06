'De consequenties van online lessen: nu heb ik een 4 voor wiskunde'

"Als niemand controleert of je echt bezig bent is het veel makkelijker om iets anders te gaan doen", aldus Madeleine. De consequenties had ze toen nog niet direct door. "Die zie ik pas nu ik een 4 heb gehaald voor wiskunde."

'Sommige leerlingen zie en hoor je nauwelijks'

Leraren wisten ook wel dat niet iedereen braaf mee deed. Economieleraar Eric Hazenbos: "Ik kan zien dat de leerlingen inloggen bij een online les, maar niet wat ze ondertussen aan het doen zijn." Met als gevolg dat de leraar minder zicht heeft op de leerlingen. "Tijdens een online les zie ik niet of de leerlingen mij glazig aankijken en meer uitleg nodig hebben." Hij merkte dat hij sommige leerlingen nauwelijks hoorde of zag door de afstand.

Dat weet ook de vakbond CNV Onderwijs. "Er waren veel leerlingen uit beeld. Van wie de leerlingen of de ouders niet reageerden op mailtjes en telefoontjes", zegt voorzitter Jan de Vries.

Niet alle leerlingen leden onder het digitale afstandsonderwijs. Zo zagen ze bij het LAKS dat er ook scholieren waren die er juist bij floreerden. "Sommige scholieren vinden het fijn om zelfstandig te werken en het eigenaarschap te hebben over hun eigen leerroute", denkt Pieter Lossie van het LAKS.

Grotere achterstand

Maar toch maakte het LAKS zich zorgen. Omdat er een groot aantal leerlingen is dat wél het beste leert in de structuur van de school en met persoonlijke begeleiding. En die leerlingen kunnen door de online lessen grote achterstanden oplopen.

Voor Madeleine voelde het begin van de lockdown een beetje als een vakantie: "Toen heb ik gelijk een achterstand opgebouwd bij wiskunde. Vervolgens was ik nog bij het huiswerk van twee weken eerder en heb ik het gewoon maar niet meer gevolgd."

Dat de lessen na de zomervakantie weer gewoon op school gaan plaatsvinden is voor Madeleine goed nieuws. "Dan krijg ik weer de ondersteuning die ik nodig heb en hoef ik niet meer alles zelfstandig te doen." Ook hoop ze dat ze haar achterstand weer kan inhalen, "zeker omdat het volgend jaar mijn examenjaar is."