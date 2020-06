Het verdriet achter de dodencijfers, 'Mijn moeder knapte op, mijn vader niet'

Jo Dortmans-van den Akker (87) verloor in zes dagen tijd haar broer Jan (81) en zussen Nelly (82) en Mien (85). Arthur, de zoon van Jo, vertelt erover.

"Het was zo'n moeilijke tijd. Op maandag 16 maart overleed mijn oom Jan. We hadden het niet zien aankomen. Het bleek dat hij al een paar dagen ziek was. Mijn moeder belde er die dag over met mijn tante Nelly. Die vertelde dat de dokter zou komen, omdat ze zich niet goed voelde. Ze moest gelijk naar het ziekenhuis. Op donderdag overleed ze. Ook de andere zus Mien lag erg ziek op bed. Zij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en overleed op de zaterdag."

Zijn moeder is de enige van de vier kinderen die niet ziek werd. "Voor haar is het verschrikkelijk. Het doet haar denken aan het moment in de oorlog waarop ze haar vader verloor. Op 10 mei 1940 werd hij op 36-jarige leeftijd doodgeschoten. Ze heeft nooit afscheid kunnen nemen. Dat is met haar broer en zussen ook zo gegaan. Geen afscheid, nooit meer kunnen zien, niet meer kijken in de kist. We hebben er zelf voor gekozen niet bij de uitvaarten te zijn. Ik vond het te gevaarlijk om in de buurt te komen van al die mensen. Dat er geen afscheid is geweest, is heel moeilijk. Ze probeert sterk te blijven, maar het valt niet mee."

Bang om zelf ziek te worden is zijn moeder niet. "Ik was bang, zij niet. Ze zegt altijd: ik ben sterk, ik heb nooit griep. Ja, dat klopt ook eigenlijk wel. Ik hoop dat we het een plekje kunnen geven, maar het is nu nog veel te kort geleden."

Omroep Brabant sprak onlangs ook uitgebreid met Jo over het verlies van haar broer en zussen.