Verdachte van drie moorden Thijs H. zegt dat hij aan waanbeelden leed

De man die verdacht wordt van de moorden op een vrouw in Den Haag in mei vorig jaar en een man en vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen, drie dagen later, zegt dat hij drugs gebruikte en aan waanbeelden en angsten leed.

Zo dacht hij in de periode voorafgaand aan de moorden dat de wereld in handen was van psychopaten. In 2018 deed hij een serieuze zelfmoordpoging.

De vraag of de 28-jarige Thijs H. in de dagen dat hij de moorden pleegde echt aan een stoornis leed, staat centraal in het proces dat vandaag in Maastricht is begonnen. Er zijn vijf dagen voor uitgetrokken.

Stemmen in het hoofd

H. heeft de moorden direct na zijn aanhouding, op 8 mei vorig jaar, bekend. Hij doodde zijn vermoedelijk willekeurig gekozen slachtoffers met een mes. Bij de vrouw in Den Haag sneed hij een pink af. H. zegt dat stemmen in zijn hoofd hem opdracht gaven om deze mensen te vermoorden.

Volgens onderzoekers van het Pieter Baan Centrum is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Zij adviseren de rechtbank om hem tbs met dwangverpleging op te leggen.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat H. alleen maar doet of hij gestoord is. Hij zou op internet goed hebben uitgezocht hoe hij zich moet gedragen om deskundigen te laten denken dat hij een ernstige stoornis heeft.