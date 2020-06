Floris eruit, Marga Klompé en Anton de Kom erin: de nieuwe geschiedeniscanon

Niet alleen personen zijn omgewisseld, ook het taalgebruik is aangepast. "Als we het bijvoorbeeld over Europa hebben, gaat het niet alleen over de kansen die dat Nederland heeft geboden, maar ook dat er tegen een Europese grondwet is gestemd en veel irritatie over Brussel bestaat."

Kennedy verwacht niet dat het opnieuw veertien jaar gaat duren voor de canon vernieuwd wordt. "Wij pleiten ervoor dat iedere tien jaar te doen, de maatschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel."

Een grondige herziening is in zijn ogen ook dan niet nodig. "Door de vormgeving speels te houden willen we ook meegeven dat dit niet dé Nederlandse geschiedenis samenvat. Het moet uitstralen dat er ook andere 'kijkjes' op het verleden zijn en mensen daar zelf nieuwsgierig naar maken."