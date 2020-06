Podcast De Dag: Het Nederlandse slavernijverleden - een geschiedenisles

De hernieuwde canon van Nederland is bekendgemaakt. Dat is een overzicht van wat iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland. In podcast De Dag een gesprek met commissielid Karwan Fatah-Black, docent sociaal-economische geschiedenis aan de universiteit Leiden, gespecialiseerd in koloniale geschiedenis, over wat wij moeten weten van het Nederlandse slavernijverleden. Juist nu het debat over racisme en standbeelden van oude zeehelden met veel emoties gevoerd wordt, is het volgens hem belangrijk dat mensen beter geïnformeerd zijn over dit deel van de geschiedenis.