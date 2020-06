Nijntje is 65, maar gaat nog lang niet met pensioen

Met haar lange oren, ronde gezichtje, witte vacht en kruisvormige mondje is Nijntje in al haar eenvoud herkenbaar voor miljoenen mensen. En dat al generatie op generatie. Het beroemdste konijn van de wereld wordt vandaag 65. Hoewel de eerste boekjes over haar al veel leken op het laatste boek uit 2011, is er in de loop der jaren veel veranderd.

De Utrechtse tekenaar Dick Bruna werkte van begin af aan al met simpele tekeningen en primaire kleuren. Maar de boeken Nijntje en Nijntje in de dierentuin (beide uit 1955) leken niet echt op de recentere Nijntjeboeken. Zo waren de twee boeken rechthoekig. Pas vier jaar later kregen Nijntjeboeken het vierkante formaat (16 x 16 centimeter) dat ze nu nog steeds hebben, met tekst op de linkerpagina en tekeningen op de rechter. De vierkante boekjes zijn iets kleiner dan de oorspronkelijke, zodat kleine kinderhandjes ze beter kunnen vasthouden.

Van knuffelkonijn naar ondeugende peuter

Niet alleen de boekjes, maar ook Nijntje zelf is in de loop der jaren veranderd. "In het begin keek ze de lezer niet aan en leek Nijntje meer een knuffeldier", vertelt uitgever Karin van Zwieten gepassioneerd. "Maar in de jaren 60 en 70 kreeg ze lekker dikke wangen, daarna werd ze ronder; haar lichaam ging meer op dat van een peuter lijken doordat haar hoofd steeds kleiner werd in vergelijking met haar lijf."

Het lieve, brave karakter van Nijntje is in de 65 jaar vrijwel gelijk gebleven, op een ondeugend uitstapje in een van de latere boekjes na. In Nijntje is stout steelt Nijntje namelijk toffees uit de winkel. Sommige ouders waren blij met dit boek, vertelt Van Zwieten, omdat kinderen ook niet altijd braaf zijn.

Dick Bruna, die in 2017 overleed, vond zelf dat Nijntje in de loop der jaren steeds volwassener is geworden. Dat was geen bewuste keuze, meer iets dat gebeurde. Bruna tekende Nijntje elke keer van voor af aan. Hij gebruikte geen model, maar begon altijd met een leeg vel papier voor zich. Dit echte handwerk leidde ertoe dat geen enkele Nijntje hetzelfde was.

Bekijk hier tekeningen van Nijntje door de jaren heen: