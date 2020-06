Weer op bezoek in het verpleeghuis: 'Zou mijn vader me nog herkennen?'

Zijn vrouw heeft multiple sclerose en een zwakke gezondheid. "Je wilt haar gewoon een knuffel geven. Ze kan er niet mee omgaan dat ik een mondkapje draag, dat ik maar een uur blijf en op twee meter afstand zit. Voor haar is het gek, omdat het personeel wel aan haar lijf mag zitten, maar haar eigen man niet."

Breun heeft zijn vrouw mentaal achteruit zien gaan. "Ze is heel bozig. Haar wereld is al beperkt en corona versterkt dat. Ze mag haar kinderen en kleinkinderen niet zien. Ze voelt zich geïsoleerd, mag niet naar buiten en ziet alleen personeel. Dat ongenoegen uit ze."

Gesprekken over koetjes en kalfjes gaan nog wel, maar cognitief heeft Breuns vrouw problemen. "Ze is goed op de hoogte van het nieuws en corona. Ze vindt het allemaal onzin, omdat ze uitgaat van haar eigen situatie. Wezenlijke gesprekken zijn lastig."

Onbehoorlijk

Soms is Breun kritisch over de maatregelen. Maar dat een cliëntenraad een verpleeghuis aanklaagt, zoals in Amsterdam, begrijpt hij niet. "Ik vind het onbehoorlijk, iedereen neemt beslissingen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik zou niet graag in de schoenen van de directie staan. Door ons aan de coronaregels te houden, is het virus onder controle. Daar moeten we energie uit putten."

Zelf krijgt Breun die energie van de versoepelingen én van wenskaarten. "Vanaf volgende week mogen er twee mensen naar mijn vrouw. Elke keer is het een stap naar de oude situatie. Lisette is bedolven onder kaarten, na een oproep op sociale media. Van Purmerend tot Maastricht: 'We kennen u niet, maar we zijn begaan met uw lot', staat erin. Ik zag die kaarten afgelopen week voor het eerst en kreeg tranen in mijn ogen. En mijn vrouw? Zij zegt: 'Ik ken die mensen helemaal niet!' Maar ze waardeert dat ik dat in gang heb gezet. Dan is ze trots."