Verpleeghuisbewoners mogen vanaf 15 juni weer meer dan één bezoeker ontvangen

Op 15 juni mogen bewoners van verpleeghuizen die coronavrij zijn, weer meer dan één bezoeker ontvangen. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid vanavond gezegd in een persconferentie. Onder de huidige afspraken mochten verpleeghuizen tot 15 juli maar één bezoeker toelaten.

Meerdere organisaties als Actiz, Zorgthuisnl en Verenso waren het niet eens met het rigide vasthouden aan een datum en pleitten voor meer maatwerk. Vorige week woensdag gaf De Jonge aan dat hij in gesprek zou gaan met de sector om te kijken wat er eerder mogelijk is.

De bezoekregeling wordt nu dus met een maand vervroegd. Volgens de minister is de corona-epidemie inmiddels zo beteugeld dat de snellere verruiming mogelijk is geworden.

De brancheorganisatie Actiz is er blij mee. "Dit kan in veel gevallen betekenen dat er per 15 juni meer bezoekers per bewoner naar binnen mogen. Maar de coronacrisis is nog niet voorbij, waarschuwt een woordvoerder. "Er zijn ook nog verpleeghuizen met besmettingen, die kunnen nog niet open voor bezoek."

Verruiming in fasen

Op 19 maart gingen alle verpleeghuizen op slot om coronabesmettingen buiten de deur te houden. De bezoekregeling wordt weer opgestart, maar dat gaat wel in fasen. Op 11 mei werd gestart met 26 pilotlocaties. In de tweede fase vanaf 25 mei mochten alle locaties die coronavrij zijn één vaste bezoeker per bewoner toelaten.

Vanaf 15 juni is het de bedoeling dat deze bezoekregeling met één persoon voor alle verpleeghuizen gaat gelden. Pas een maand later zou de regeling nog verder uitgebreid worden door meer bezoekers per bewoner toe te staan, maar dat wordt nu dus een maand vervroegd.