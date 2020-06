Vakcentrale VCP stemt nog niet in met pensioenakkoord

Vakcentrale VCP geeft vooralsnog geen groen licht voor het pensioenakkoord. De vakcentrale zegt dat er veel goede kanten aan zitten, maar dat werknemers heel veel geld kunnen verliezen als het akkoord blijft zoals het is. Werknemers moeten voor dat verlies gecompenseerd worden, zei vicevoorzitter Gerrit van de Kamp in het NOS Radio 1 Journaal.

De VCP zegt daarom voorlopig geen ja of nee. "We willen eerst met de Tweede Kamer in gesprek, die compensatie is voor ons cruciaal."

De VCP is een van de drie bonden die bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord betrokken was. Eerder deze week stemde vakbond CNV al in met de plannen en vandaag beslist de grootste vakbond FNV in haar ledenparlement over de vorige week gesloten deal.

Politieke blokkade

Van de Kamp zei dat het de VCP niet uitmaakt wat de FNV beslist. "Wij zien dat er een heel groot maatschappelijk probleem is, waar veel werknemers de dupe van worden." In het akkoord zou afgesproken zijn dat gedupeerde werknemers via de cao worden gecompenseerd, maar de VCP heeft daar met een crisis voor de deur geen vertrouwen in.

Het door de VCP gesignaleerde probleem speelt vooral bij werknemers tussen de 35 en 55 jaar oud, die een deel van hun opgebouwde pensioen zouden kwijtraken. In 2018 rekende het Centraal Planbureau voor dat met name deze categorie er tientallen miljarden euro's bij inschiet als de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft.

Volgens Van de Kamp heeft hij geprobeerd het probleem aan de onderhandelingstafel op te lossen. "Dat heeft ons niet verder gebracht, omdat ons is verteld dat er een politieke blokkade lag." De VCP had een heel goede oplossing, vindt hij. "De oplossing was, laten we het voor iedereen regelen. De Nederlandse Staat kan daarbij helpen."

De uitslag van de stemming bij het FNV wordt aan het begin van de middag verwacht. Na de ministerraad volgt een persconferentie van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waarschijnlijk publiceert het Centraal Planbureau daarna de gevolgen van het pensioenakkoord voor groepen werknemers.

Tien jaar

Het draait allemaal om de nadere uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Daar was toen bijna tien jaar over onderhandeld. Nog altijd zijn er veel onduidelijkheden over hoe het totale pensioengeld straks verdeeld wordt.

In het huidige stelsel blijven betekent, zoals het er nu voor staat, dat veel pensioenfondsen de komende jaren flink moeten korten op de pensioenen.