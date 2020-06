Adverteerders trekken zich terug of willen gesprek na uitspraken Johan Derksen

Meerdere bedrijven die adverteerden in de reclameblokken rond het televisieprogramma Veronica Inside stoppen daarmee of willen in gesprek met de zender. Dat gebeurt naar aanleiding van uitspraken van vaste analist Johan Derksen over de anti-racismedemonstraties in Nederland.

Mediabedrijf Talpa, eigenaar van Veronica, wilde niet reageren op de besluiten van de adverteerders, maar laat weten dat uitspraken in het programma voor rekening zijn van de mensen aan tafel. "Veronica is voor vrijheid van meningsuiting en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen", herhaalde een woordvoerder een eerdere verklaring.

Derksen zei afgelopen maandag in Veronica Inside dat het wel meevalt met het racisme in Nederland en maakte een opmerking over een tegendemonstrant die bij een Black Lives Matter-protest in Leeuwarden als Zwarte Piet verkleed was. "Weten we wel zeker dat dat niet Akwasi is", vroeg hij over de man, die een bordje droeg met daarop de tekst 'Zwarte Piet Lives Matter'. Rapper Akwasi is een bekende anti-racisme-activist.

Albert Heijn stopt voorlopig met reclame

Supermarktketen Albert Heijn zegt vooralsnog geen reclametijd meer te willen rondom het programma. Het bedrijf benadrukt geen sponsor te zijn van Veronica Inside en zegt dus niet te gaan over de indeling van de reclameblokken. Wel is er naar aanleiding van de uitspraken van Derksen contact geweest met Talpa. Daarbij heeft Albert Heijn te kennen gegeven voorlopig geen reclame te willen maken rond de show. "Er is bij Albert Heijn geen plaats voor discriminatie", schrijft het bedrijf.

Bierbrouwer Bavaria, een van de hoofdsponsoren van het programma, distantieert zich eveneens van de uitspraken van Derksen. "Wij zijn een familiebedrijf en we willen mensen samenbrengen. Bavaria is het biermerk met een knipoog. Echter zijn wij van mening dat de uitspraak van Johan Derksen geen grap is en te ver gaat", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Het bierbedrijf laat weten dat het sponsorcontract met VI deze maand afloopt en niet wordt verlengd. "Dit was al besloten en heeft verder niets te maken met de uitspraken van Johan Derksen."

Toto en KPN gaan in gesprek

Bookmaker Toto, ook een van de hoofdsponsoren, is niet bereikt door de NOS, maar het bedrijf zegt tegen het AD dat het afstand neemt van de uitspraken en dat er gesprekken gaande zijn met de zender. En ook KPN zegt zich te distantiëren van elke vorm van racisme, maar geeft aan dat het als adverteerder niet over de inhoud van het programma gaat. Wel volgt er een gesprek met Talpa.

Verder maakte fruitbedrijf Zespri vanavond bekend dat het per direct geen reclametijd meer inkoopt rond VI. "Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld."

Ook scheermessenmerk Gillette stopt met de inkoop van reclame. Eerder was het bedrijf nog een van de vaste sponsoren van het voetbalprogramma, maar daar was Gillette al mee gestopt nadat René van der Gijp twee jaar geleden transgenders belachelijk had gemaakt. Toen heette het programma nog Voetbal Inside en werd het door RTL uitgezonden.

Gamma en SNS Bank

Bouwmarktketen Gamma en SNS Bank hebben ook gereageerd op de uitspraken van afgelopen maandag. De bedrijven willen met Veronica in gesprek over de uitlatingen van Derksen. SNS Bank laat weten alle vormen van racisme en discriminatie te veroordelen en benadrukt alleen reclameblokken in te kopen en geen vaste sponsor te zijn van het programma.