RTL in gesprek met programmamakers Voetbal Inside over transgendergrap

Homobelangenorganisaties COC en Transgender Netwerk Nederland hebben de sponsors van het programma gevraagd zich terug te trekken.

'Stekker eruit'

Ze vinden het nu echt tijd dat Heineken, Gillette en Toto de stekker eruit trekken. De organisaties zeggen helemaal klaar te zijn met "de trieste trans- en homofobie in het programma".

Het Roze Netwerk van de PvdA schaart zich hier volledig achter, valt te lezen in een verklaring op Facebook. Ook GroenLinks heeft via Twitter laten weten achter de verklaring de staan.

'Voetbal is geen sport voor homo's'

Het is niet de eerste keer dat een grap in het programma tot verontwaardiging leidt. Eerder kwam Van der Gijp onder vuur te liggen omdat hij had gezegd dat voetbal geen sport is voor homo's. "Als je homo bent ga je in een kapperszaak werken."

In december zeiden Heineken en Gillette, na een oproep tot een sponsorboycot van activist en documentairemaker Sunny Bergman, met RTL in gesprek te willen gaan over de grappen die de voetbalanalisten regelmatig maken over de LHBT-gemeenschap. De bedrijven hebben zich daarna niet teruggetrokken.

Voetbal op hakken

Ook op sociale media wordt veel gesproken over de uitzending. Travestiet Dolly Bellefleur noemt het een smakeloze vertoning, maar nodigt Van der Gijp wel uit voor een potje voetbal op hakken.

Voetballer Memphis Depay van Olympique Lyon kan er niet om lachen en zegt het programma vanaf nu echt niet meer serieus te nemen.