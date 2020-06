Politie onderzoekt opgedoken foto's van geroofd schilderij Van Gogh

Brand heeft een vermoeden waarom het boek van Durham ook is afgebeeld. "Ik heb vanaf het begin geroepen: dit zijn copycats. Dit zijn mensen die Octaves boek hebben gelezen en hem proberen na te doen. Dus hoe hij het heeft gedaan en aan wie ze het willen gaan verkopen. Dat is nu wel duidelijk. Anders doen ze het boek er niet bij."

De kunstdetective sluit niet uit dat de makers van de foto's Octave Durham hiermee ook verdacht willen maken, maar die heeft volgens hem een "waterdicht alibi". "Het kan ook zijn dat het een lange neus naar mij is. Zo van, 'jij zei dat het een copycat was, nou, hier laten we zien dat we het boek hebben. Pak ons maar als je ons te pakken kan krijgen. Het is ook een soort spel misschien.'"

Blijdschap en dubbel gevoel

Het werk was uitgeleend aan Singer Laren. De eigenaar, het Groninger Museum, vindt het aannemelijk dat het inderdaad gaat om de gestolen Van Gogh.. "Ik heb dubbele gevoelens", zegt directeur Andreas Blühm. "Eerst opluchting, omdat het schilderij er nog is. Dan pijn, omdat wij het niet hebben. Je ziet ook een boek op het schilderij liggen. Zo hoor je niet met een schilderij om te gaan."

Wie de foto's heeft gemaakt, weet Brand niet. Van wie hij ze heeft gekregen, wil hij niet zeggen om zijn bron niet in gevaar te brengen. De politie is op de hoogte, neemt de beelden serieus en doet onderzoek. Het museum Singer Laren is blij met de foto's. "Het is fantastisch dat er een teken van leven is. We hopen dat het werk zo snel mogelijk onbeschadigd terugkomt."