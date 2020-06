Europees Hof van Justitie: Hongaarse ngo-wet is illegaal

Een Hongaarse wet die strenge regels oplegt aan non-gouvernementele organisaties (ngo's) die geld uit het buitenland ontvangen, is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een zaak die was aangespannen door de Europese Commissie.

De wet uit 2017 verplicht ngo's om zich te registreren als ze meer dan 7,2 miljoen Hongaarse forint (21.000 euro) krijgen van buitenlandse donoren. Ook moeten ze dat melden op hun website en in hun gedrukte uitingen. Buitenlandse donoren die jaarlijks meer dan 500.000 forint (1450 euro) schenken, moeten ook gemeld worden.

Volgens het hof is de wet discriminerend en in strijd met fundamentele Europese rechten, zoals het recht op vereniging, gegevensbescherming en vrij kapitaalverkeer. Het hof vindt dat de beperkingen die ermee worden opgelegd aan maatschappelijke organisaties niet te rechtvaardigen zijn.

Soros

"Dit is een belangrijke uitspraak die de vrijheid van vereniging en maatschappelijke organisaties in de EU beschermt. Ook bekrachtigt het de regels over de interne markt", reageert een woordvoerder van de Europese Commissie op de uitspraak. De Hongaarse regering heeft nog niet inhoudelijk gereageerd, maar de chef-staf van premier Orbán laat weten dat Hongarije zich aan de uitspraak zal houden.

De wet wordt vooral gezien als middel van de rechts-populistische partij van premier Orbán tegen de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros. Die ondersteunt met zijn Open Society Foundations organisaties die opkomen voor onder meer burgerrechten, persvrijheid en vluchtelingen. Orbán houdt Soros verantwoordelijk voor de financiering van ondermijnende activiteiten in Hongarije.

De Open Society Foundations noemt de uitspraak van het Europees Hof van Justitie "een welkome stap in de richting van het herstel van de rechtsstaat en pluralisme in het publieke leven". Ook andere ngo's, waaronder Amnesty International, reageren verheugd. Amnesty spreekt van een repressieve wet, bedoeld om kritische stemmen te muilkorven.