Jesse Jackson roept Rutte op om Zwarte Piet af te schaffen

Jesse Jackson, de Amerikaanse predikant en burgerrechtenactivist, vraagt premier Rutte in een open brief om Zwarte Piet te verbieden. De brief is te lezen op de nieuws- en opiniewebsite de Kanttekening.

Jackson doet een beroep op het "morele geweten" van Rutte en vraagt hem om deze "kwetsende traditie" te beëindigen. Hij schrijft dat hij weet van de discussie in Nederland over Zwarte Piet en van de ommezwaai van Rutte. Die zei onlangs in een debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van de anti-racismedemonstraties in Nederland dat hij nu beter begrijpt dat zwarte mensen zich gediscrimineerd voelen, maar dat hij tegelijkertijd niet wil afdwingen dat Zwarte Piet verdwijnt.

Jackson vindt het niet uit te leggen dat Rutte Zwarte Piet niet als racistisch ziet, "terwijl de wereld rouwt over de wrede moord op George Floyd, gevolgd door wereldwijde anti-racismedemonstraties".

Gelijkwaardigheid

"U heeft een extra verantwoordelijkheid om deze kwetsende traditie te beëindigen", schrijft Jackson in de brief. Volgens hem is de traditie van Zwarte Piet ook niet los te zien van de rol van de Nederlands Hervormde Kerk tijdens de apartheid in Zuid-Afrika en is het een racistisch overblijfsel uit het koloniale verleden. Hij voegt eraan toe dat het imago van Zwarte Piet een slechte invloed heeft op kinderen, die leren dat hij iemand is om grapjes mee te maken. Daarmee leren ze dat hij niet als gelijkwaardig persoon wordt behandeld.

Jackson verwijst naar zijn mentor Martin Luther King, die zei dat je niet moet wachten tot de wereld spontaan verandert, maar dat je daar hier en nu je eigen bijdrage aan moet leveren en moet doen wat juist is.

Naïef

"Wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten bewijst dat het naïef is te denken dat rassenkwesties automatisch verdwijnen in de loop van de tijd." Daarom doet hij aan het eind van de brief nogmaals een beroep op Rutte om een einde te maken aan de traditie. "Ik vertrouw erop dat met uw morele leiderschap de goede inwoners van Nederland positief zullen reageren op het voorgoed afschaffen van de aanstootgevende en racistische Zwarte Piet."