Vier aanhoudingen in onderzoek naar wapenvondst in Hoofddorp

De politie heeft vier mensen aangehouden in een al langer lopend onderzoek naar een wapenvondst in een garagebox in Hoofddorp.

De vier werden vanochtend opgepakt door arrestatieteams bij invallen in Hoofddorp, Hillegom, Meppel en Breukelen. In de zaak werden eerder al twee verdachten aangehouden.

Tip over hennepkwekerij

In maart 2019 troffen agenten in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch in een garagebox onder meer automatische vuurwapens, geluidsdempers en handgranaten aan. De spullen lagen in een gestolen auto. De politie ontdekte de wapens bij toeval, na een tip over een mogelijke hennepkwekerij.

Het OM startte daarna een grootschalig onderzoek. Rechercheurs vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor liquidaties.

De aangetroffen spullen in de garagebox: