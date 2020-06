Standbeeld van Gandhi in Amsterdam beklad met rode verf

In Amsterdam is het beeld van de Indiase onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi besmeurd met rode verf. Op de sokkel is 'racist' geschreven en ook de cijfers 1312. Die staan voor de letters A-C-A-B, all cops are bastards.

De gemeentelijke beheerder van de wijk waar het beeld staat gaat aangifte doen wegens vernieling, meldt AT5. Het beeld wordt zo snel mogelijk schoongemaakt.

Mahatma Gandhi streed met geweldloze middelen tegen de koloniale overheersing van zijn land door de Britten. Toch is Gandhi niet onomstreden. Hij woonde en werkte 20 jaar in Zuid-Afrika, waar hij zich inzette voor de burgerrechten van Indiase migranten. Volgens critici liet hij zich destijds minachtend uit over Afrikanen, die hij betitelde als 'wilden' en 'mensen zonder beschaving'.

In Ghana protesteerden studenten in 2016 tegen de plaatsing van een beeld van Gandhi op een universiteitscampus. De studenten vonden dat de Indiër onterecht een standbeeld voor zijn verdiensten kreeg.

Standbeelden

De afgelopen tijd zijn op verschillende plaatsen in Nederland beelden en panden beklad die verwijzen naar het koloniale verleden van Nederland, zoals het beeld van Piet Hein in Rotterdam.

Ook in andere landen zijn beelden en vernoemingen van mensen die verdiend hebben aan koloniën en slavenhandel beklad en verwijderd. Zo werd in Brussel een beeld van koning Leopold II weggehaald en gooiden betogers in Bristol het beeld van slavenhandelaar Edward Colston in het water bij een antiracismeprotest.

Het is nog onduidelijk of de bekladding van het standbeeld van Gandhi te maken heeft met eerdere vernielingen, schrijft NH Nieuws. Ook is niet bekend wanneer het beeld beklad is.