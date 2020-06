Actiegroep bekladt beeld Piet Hein en gevel Witte de With in Rotterdam

Actiegroep 'Helden van Nooit' heeft vannacht verf gespoten op standbeelden en gebouwen in Rotterdam. Op de gevel van een gebouw aan de Witte de Withstraat staan rode handafdrukken. Op het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven staan de woorden 'killer' en 'dief'.

De actiegroep schrijft in een verklaring dat de rode handen staan voor het koloniale geweld van Witte de With, een 17e-eeuwse zeevaarder die onder meer expedities leidde in Nederlands-Indië.

De groep is tegen de verheerlijking van de periode waarin Nederland kolonies stichtte, slaven verhandelde en kunst roofde en willen dat "onterechte helden", zoals Piet Hein, worden verworpen. "Het standbeeld van de rovende moordenaar is een schaamteloos vertoon van koloniale nostalgie."

De rode handen zijn gespoten op het gebouw van Kunstkwartier Rotterdam. In 2017 speelde al een discussie over een naamsverandering voor het kunstcentrum, maar dat is nog niet gebeurd, is te lezen bij Rijnmond.

'Buitengewoon spijtig'

Minister Van Engelshoven van Cultuur noemt het bekladden van beelden "buitengewoon spijtig". Voorafgaand aan de ministerraad zei ze dat ze geen voorstander is van het omhalen van beelden zoals dat in sommige landen gebeurt. "Dat helpt niet in het voeren van de discussie."

"De geschiedenis wis je niet uit met het weghalen van een beeld", zei Van Engelshoven verder. "We moeten juist zorgen dat die geschiedenis van ons allemaal wordt."