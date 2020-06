Vernield standbeeld van Belgische oud-koning Leopold II weggehaald

In Ekeren in België is het standbeeld van oud-koning Leopold II verwijderd. Het kunstwerk werd de afgelopen week in brand gestoken en meermaals beklad met rode verf. Het zwaarbeschadigde beeld wordt gereinigd en gerestaureerd in het Antwerpse openluchtmuseum Middelheim.

Volgens districtsvoorzitter Koen Palinckx van de Vlaams-nationalistische N-VA is de kans dat het beeld terugkeert "zeer klein", schrijft Het Laatste Nieuws. Hij noemt een definitieve plaatsing in het openluchtmuseum "zeker een optie".

Het plein waar het standbeeld stond, wordt in 2023 opnieuw aangelegd. Volgens de Antwerpse zender ATV zou het beeld bij de herinrichting sowieso al worden weggehaald.

Omstreden

Afgelopen week werden in België op verschillende plaatsen standbeelden van Leopold II vernield, onder meer in Brussel, Gent en bij het Afrikamuseum in Tervuren. Aanleiding zijn waarschijnlijk de protesten in de VS na de gewelddadige dood van George Floyd en de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo.

De oud-koning is in België omstreden vanwege zijn zeer gewelddadige bewind in de toenmalige kolonie Kongo-Vrijstaat. In het wingewest, dat in persoonlijk bezit was van de Belgische koning, werd de zwarte bevolking tientallen jaren uitgebuit en gemarteld met miljoenen doden tot gevolg.