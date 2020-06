Brits onderzoek naar corona gaat 'viral', maar roept ook vragen op

Het is een aloud medicijn, niet te duur en bovendien breed inzetbaar: dexamethason, een ontstekingsremmer die wordt gebruikt bij patiënten met bijvoorbeeld ernstige astma of kanker. Nu claimen onderzoekers van de universiteit van Oxford dat ook ernstig zieke coronapatiënten baat hebben bij het geneesmiddel. Het medicijn zou hun overlijdenskans terugdringen.

Volgens de Britse wetenschappers is het effect van dexamethason het grootst bij covid-19-patiënten die moeten worden beademd. De kans dat zij overlijden zou door de ontstekingsremmer met een derde afnemen. Voor patiënten die niet aan de beademing liggen maar wel zuurstof toegediend krijgen, geldt dat hun overlijdenskans met een vijfde wordt verminderd, concluderen de Britten. Ze spreken van een "baanbrekende ontwikkeling" in de strijd tegen het coronavirus.

Paardenmiddel

Hoewel het volledige onderzoek nog niet is gepubliceerd, is arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht er enthousiast over. "Ik durf nu al te zeggen dat dit de behandeling van covid-19-patiënten op de IC verder gaat brengen."

Bonten legt uit hoe het middel werkt en waarom het bij mensen met een ernstige corona-infectie effectiever lijkt dan bij patiënten die geen beademing of extra zuurstof nodig hebben: "Bij die allerziekste covid-19-patiënten zien we dat hun afweer behoorlijk op hol is geslagen. En dexamethason is een soort paardenmiddel om de afweer weer tot rust te brengen. Het is een krachtige onderdrukker van een ontstekingsreactie."

In Nederland wordt dexamethason overigens al vaak gebruikt bij patiënten met ernstige (long-)ontstekingen, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In de video legt hij uit waarom: